Sehen Sie im Video: Feiernde Menschenmassen – Weihnachtsmarkt muss acht Stunden nach Öffnung wieder schließen.









Ein Weihnachtsmarkt in der englischen Stadt Nottingham öffnet kurz vor dem 2. Advent seine Pforten für Besucher.

Nur acht Stunden später muss „Nottingham’s Winter Wonderland“ wieder schließen.





Ein Video auf Twitter zeigt warum: Viele Besucher feiern kurz nach der Schließung dicht gedrängt auf den Straßen von Nottingham.





Im Vorhinein stimmte der Stadtrat einer Öffnung des Marktes zu – trotz hoher Corona-Neuinfektionen in ganz Großbritannien.





Die Organisatoren Mellors Group beteuerten, dass die Veranstaltung sicher sein wird.

Viele Anwohner äußerten Bedenken.





Sie sollten Recht behalten: Nach nur acht Stunden muss der Weihnachtsmarkt wegen zu hoher Besucherzahlen schließen – und wird für diese Saison/ bis Jahresende geschlossen bleiben.





Erst am Wochenende kursierten Bilder aus der Londoner Regent Street: Tausende Briten drängten sich dicht an dicht in der Einkaufsstraße – und sorgten für Kopfschütteln in den sozialen Medien.

