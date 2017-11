Spektakulärer Stunt in den Schweizer Alpen. Kürzlich gelang es zwei französischen Athleten mit ihren Wingsuits von einem Berg aus startend, in ein fliegendes Propellerflugzeug einzusteigen. Zuvor hatten Fred Fugen und Vince Reffet mehr als 100 Übungsflüge unternommen, um eine perfekte Synchronisation mit dem Flugzeug hinzubekommen. Der Einstieg in den Flieger war nicht gerade elegant aber alles war von Anfang bis Ende nach Aussage der Organisatoren völlig unter Kontrolle und sicher. Daher war der Jubel groß, als beide im Flieger angekommen waren. Dass dieser Stunt nicht ganz ohne war, zeigen die Trainingsbilder, die dokumentieren, wie der Einstieg erst misslangt. Auch wenn die Athleten danach trotzdem sicher auf der Erde landen konnten. Das Projekt wurde in Anlehnung an einen ähnlichen Stunt vor zwanzig Jahren durchgeführt. Das damalige Projekt war jedoch ein Aus- und Einsteigen vom Flugzeug aus. Und nicht mit einem Start von einem Berg. Der Stuntman der Ursprungs-Idee, Patrick de Gayardon, ist 1998 bei einem Unfall ums Leben gekommen.