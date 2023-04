Für einen Freerider endet die Abfahrt in den französischen Alpen mit einer extrem gefährlichen Situation. Der Mann des Extremsportler-Kollektivs Les Powtos fährt auf einen Schneekreis zu und kann nicht mehr rechtzeitig ausweichen. Er rutscht an den Wänden in eine Gletscherspalte und kann glücklicherweise nach einigen Metern stoppen.