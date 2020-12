Während der letzten Züge nochmal das eiskalte Wasser genießen, bevor man beim Aussteigen am eiskalten Geländer kleben bleibt, wie es dieser Mann schildert, um dann zurück in die Eiseskälte des sibirischen Festlandes zu gelangen. Das machten Dutzende Eisschwimmer am Wochenende im russischen Omsk durch - und zwar freiwillig, zum x-ten Mal. Jedes Jahr wöchentlich von Dezember bis Mai kommt hier am Fluss Irtysch ein Schwimmverein zusammen und trotzt den etwa Minus-20-Grad-Temperaturen. "Das Wetter ist großartig, es fühlt sich gut an im Wasser, es ist warm. Sehen Sie, wie warm es ist?", sagt Natalia Holina, eine Winterschwimmerin, die wie die anderen daran glaubt, dass das Schwimmen im kalten Wasser das Immunsystem stärkt und sie vor Krankheiten schützt, auch vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus. Bis zu 100 Personen nahmen an den Schwimmeinheiten teil, die an sechs Tagen in der Woche stattfinden. Der Verein wurde im Jahr 1966 gegründet. Sein Gründer, der 82-jährige Evgeniy Zhetnov, kommt gerade aus dem Wasser. Er wünscht allen Gesundheit, Glück und Freude für das neue Jahr.