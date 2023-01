Sehen Sie im Video: Liebesglück auf Rollen — Paar macht sich am selben Tag gegenseitig einen Antrag.





Zwei Liebende, ein Gedanke.





Flint und Sarah-Jean, ein Paar aus Orange County, Kalifornien, hatten unabhängig voneinander denselben Plan.





Sie waren 2022 auf ihrer gemeinsamen Lieblingsstrecke unterwegs, um mit ihrem Roller-Derby-Team zu skaten.





Die Strecke verläuft entlang des Long Beach und endet am Lions Lighthouse. Dorthin hatten beide jeweils heimlich ihre Freunde und Familie sowie einen Fotografen eingeladen.





„Als wir dort ankamen, bemerkte ich, dass Leute dort waren, die ich nicht eingeladen hatte. Dann bemerkte ich einen zweiten Fotografen und wurde misstrauisch.“ -Flint





Ohne es voneinander zu wissen, hatten sich beide dafür entschieden, diesen Ort für etwas ganz Besonderes zu nutzen.





Flint kniet sich hin und hält um die Hand der Freundin an. Im nächsten Moment tut Sarah-Jean dasselbe und macht Flint einen Heiratsantrag.





„Als sie auf die Knie ging, war mein erster Gedanke, dass sie die gleiche Ringschachtel wie ich gekauft hatte und ich wusste sofort, dass es perfekt werden würde.“-Flint





Das Paar war zwei Wochen verlobt, bevor sie im folgenden Monat heirateten.





„Wir sind durchgebrannt und haben win einem alten Gerichtsgebäude geheiratet. Gleich danach schnallten wir unsere Rollschuhe an und drehten eine Runde durch das Gerichtsgebäude, dann ging es zum ersten Tanz.“-Flint





Ein Happy End auf Rollen.

