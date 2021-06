Sehen sie im Video: Akustische Illusion – Was hören Sie bei diesem englischen Sprechchor?









Das Sprichwort „seinen Ohren nicht trauen“ bekommt hier eine ganz neue Bedeutung. Ein Twitter-User hat ein interessantes Experiment gepostet. Zu hören ist ein englischer Sprechchor. Dazu schlägt der User verschiedene Sätze vor. Er schreibt: „Dies ist das Beste. Es verändert sich, wenn man die Sätze zu dem Sprechchor liest.“ So ist zu lesen: Bart Simpson Bouncing Rotating Pirate Ship That Isn’t My Receipt Lobsters in Motion That is Embarrassing Lactates in Pharmacy Baptism Piracy Egal welchen der kuriosen Sätze man liest, automatisch ändert sich der Inhalt des Gesangs. Laut einiger User, die das Video kommentiert haben, dürfte dieser Satz den eigentlichen Inhalt wieder geben: That is Embarrassing Das Video zeigt, dass unser Gehirn das Gehörte im jeweiligen Kontext unterschiedlich wahrnimmt. Seinen Ohren sollte man also wirklich nicht trauen.

