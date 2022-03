Glückliches Ende einer mehrwöchigen Odyssee: Zwei sieben und neun Jahre alte Brüder wurden am Donnerstag im Amazonas Urwald gefunden und in ein Kinderkrankenhaus in der Stadt Manaus gebracht. Damit ging eine wochenlange Suche zu Ende. Die beiden waren am 18. Februar verschwunden, teilten die Behörden mit. Ein Holzfäller entdeckte die Kinder dann am 15. März. Große Erleichterung beim Vater der beiden: "Die Suche war sehr kompliziert, aber wir hatten Gottes Hilfe. Wir waren 260 Leute im Suchtrupp, doch wir konnten sie nicht finden. Militärpolizei, zivile Polizei, Feuerwehr und Indianerbehörde, alle waren dabei, doch wir konnten sie nicht finden." Die Jungen waren stark unterernährt, dehydriert und hatten leichte Hautverletzungen, teilten die Gesundheitsbehörden mit. Sie sollen so lange im Krankenhaus bleiben, bis sie wieder zu Kräften gekommen sind und ihr Normalgewicht erreicht haben.