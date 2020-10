Sehen Sie im Video: Wegen Corona beurlaubt – Stewardess hält emotionale Rede auf ihrem vorerst letzten Flug.





„Dieser Job war eine Flucht für mich, nachdem ich nach dem College-Abschluss mit meinem Job unzufrieden war.“





Stewardess Breaunna Ross aus Dallas ist auf ihrem letzten Flug unterwegs. Wegen der Coronakrise hat American Airlines mehr als 19.000 Mitarbeiter beurlaubt. Auf ihrem vorerst letzten Flug richtet die Flugbegleiterin emotionale Worte an die Passagiere.





„Es war ein Job, der mir viele Möglichkeiten eröffnete. Ein Job, in den ich mich verliebt habe. Ich war an Orten, an denen ich nie gedacht hätte, dass ich die Gelegenheit dazu haben würde, und an Orten, von denen ich nie wusste, dass sie existieren.“





„Vielen Dank an meine Familie bei American Airlines, dass ihr mir vor kurzen zweieinhalb Jahren eine Chance gegeben habt.“





Eine Kollegin von Breaunna Ross nimmt das Video auf. Ross teilt es später auf Facebook, wo es bereits Tausendfach aufgerufen wurde. Für Menschen, die sich in der Pandemie-Zeit niedergeschmettert fühlen, findet Ross einige Worte:





„Es passiert so viel auf der Welt und man weiß nie, wie sich kleine Aktionen auf die nächste Person auswirken können. Bitte seien Sie freundlich zueinander, üben Sie Mitgefühl mit allen, akzeptieren Sie sich selbst und andere, und bis ich Sie wieder am freundlichen Himmel sehe, kümmern Sie sich bitte um sich selbst und Ihre Gesundheit.“

