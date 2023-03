Sehen Sie im Video: Britin lernt erst mit 39 Jahren lesen und schreiben – jetzt ist sie aufstrebende Autorin.









Die Geschichte von Karen Woods klingt fast wie ein Märchen: Bis die Britin 39 Jahre alt ist, kann sie weder richtig lesen noch schreiben. Dann lernt sie es in einem Alphabetisierungskurs und entdeckt anschließend das Schreiben von Romanen für sich.





Heute ist sie 53 Jahre alt und hat innerhalb der letzten 14 Jahre 27 Romane geschrieben. Ihre letzten Romane werden sogar vom großen britischen Verlag HarperCollins herausgebracht.





O-Ton: „Through my employer I attended an Adult Literarcy Course. That Course changed my life. Not only did I come away from there with being able to read and write, I come away with a dream. A dream of becoming an author.”

“Mit 39 Jahren hatte ich Schwierigkeiten mit dem Lesen und Schreiben. Durch meinen Arbeitgeber habe ich an einem Alphabetisierungskurs für Erwachsene teilgenommen. Dieser Kurs hat mein Leben verändert. Ich beendete den Kurs nicht nur mit der Fähigkeit, lesen und schreiben zu können, sondern auch mit einem Traum. Ein Traum, Autorin zu werden.“





Doch wie kam es dazu, dass Woods so lange nicht lesen und schreiben konnte?





Mit 15 Jahren wird Woods ungeplant schwanger und verlässt die Schule. Im siebten Monat bringt sie ein totgeborenes Baby zur Welt. Aufgrund von Fehlstunden und Konzentrationsschwierigkeiten kann sie bis zu ihrem Schulabbruch weder richtig gut lesen noch schreiben. Sie arbeitet fortan als Putzfrau. Als sie 39 Jahre alt ist, wird ihr eine Beförderung angeboten. Für die neue Stelle müsste sie E-Mails schreiben. Ihr Arbeitgeber schickt sie also zum Alphabetisierungskurs.





Das Schreiben wird für die 53-Jährige zum Hobby:





„People ask me how I write, do i have a storyboard? Do I plan all my stories? And the answer is no. I get my laptop from upstairs, I plunk myself on the sofa, the TV is on, family is just doing what they do around me. And I just go into this world where all these characters come to life.”

“I love the feeling that I get from when I write. It’s my relaxation time.”





“Leute fragen mich, wie ich schreibe. Habe ich ein Storyboard? Plane ich alle meine Geschichten? Und die Antwort ist: nein. Ich hole meinen Laptop von oben, ich lasse mich aufs Sofa fallen, der Fernseher läuft, die Familie tut einfach, was sie um mich herum tut, und ich tauche in diese Welt ein, in der all diese Charaktere zum Leben erwachen.“

„Ich liebe das Gefühl, das ich beim Schreiben bekomme. Es ist meine Entspannungszeit.“





Karen Woods arbeitet nach wie vor als Putzfrau und kümmert sich als Mutter um ihre Kinder. Zudem arbeitet sie mit Schülern und gibt Vorträge vor Häftlingen.





Mit ihrer Geschichte möchte Woods speziell Frauen über 40 inspirieren, ihren Träumen zu folgen.

Mehr