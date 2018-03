Mit einem Hupen und einem netten Lächeln begrüßt John Reed fast täglich seinen Lieblingsfahrgast. Die kleine Sebastiana Balistreri.





Guten Morgen Liebes, wie geht es dir? Gut!

Ich habe eine Karte für dich. Ich habe einige Malbücher für dich. Außerdem sind da noch andere Sachen für dich drin.





Seit Monaten fährt er das Mädchen und dessen Mutter zur Schule und zur Arbeit. Doch John wird eine neue Route fahren und die beiden nicht länger sehen. Als Dankeschön dafür, dass die Kleine ihm fast täglich, mit ihrer liebevollen Art, den Tag versüßte,schenkte er ihr diese Aufmerksamkeit. Vor allem ihre Mutter war hin und weg von dieser rührenden Geste und teilte sie auf Facebook.





Zu Ehren von Johns Großzügigkeit und Freundlichkeit bitte ich euch, euch an Beispiel an ihm zu nehmen. Tue etwas Unerwartetes für jemanden, einfach so. Mehr Lachen in dieser Welt wird helfen, diesen Ort zu einem Schöneren zu machen.