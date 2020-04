Der Schweizer Künstler David Perez - bekannt als S.I.D - sprüht derzeit Motive an die grauen Mauern und Unterführungen der Schweizer Stadt Gland, die sonst eher nicht so oft zu sehen sind. Perez will sich mit seiner Kunst bei den Helden des Alltags bedanken. In Zeiten der Corona-Pandemie sind das Ärzte, Krankenschwestern, aber auch Verkäufer und Kassierer im Supermarkt. Bei den Kassierern bedankte er sich mit diesem Graffito, das am Wochenende entstand. Die Kassierer würden an vorderster Front arbeiten, sagt der 35-jährige Künstler: "Ein großes Dankeschön an all diese Verkäufer und Kassierer, die trotz dieser großen Probleme arbeiten. Ich hätte das gerne unter anderen Umständen gemacht. Leider ist das Virus jetzt da. Unter normalen Umständen, würden wir vermutlich gar nicht über diese Leute nachdenken. Aber jetzt stehen sie im Mittelpunkt. Ich finde es völlig normal, ihnen einfach einmal Danke zu sagen." Auch das Bild einer Krankenschwester hat der Künstler schon auf den Beton gebracht. Bei seinen Mitbürgern kommt diese Art der Kunst gut an: "Ich finde das absolut großartig. Die Farben und die Schatten. Das Bild ist wirklich schön. Und auch die Symbolik ist sehr stark, das ist wirklich schön" Modell für das aktuelle Kunstwerk stand übrigens eine Freundin des Künstlers, die sich ebenfalls bei denjenigen bedanken wollte, die derzeit dafür sorgen, dass das öffentliche Leben weiterhin funktioniert. S.I.D will in den nächsten Wochen weitere Portraits auf die Wände bringen. Und damit auf seine Art "Dankeschön" sagen.