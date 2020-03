Dieser Arzt hebt die Laune in einem italienischen Krankenhaus. Der Mann arbeitet auf einer Intensivstation in der Stadt Varese im Norden des Landes. Am Ende seiner Schicht setzt er sich an ein Klavier in der leeren Empfangshalle.





Die Liedauswahl dürfte nicht zufällig sein: "Don't Stop Me Now" von Freddie Mercury scheint eine passende Hymne für medizinisches Personal während der Corona-Krise zu sein.





Auf Facebook schreibt das Krankenhaus unter dem Video: "Genau so: Lasst uns nicht aufhören!" Das Video verzeichnet mehr als 200.000 Aufrufe in zwei Tagen.





Indes bleibt die Lage in Italien sehr ernst: Das Land hat mit weit mehr als 10.000 die höchste Zahl der gemeldeten Toten weltweit. Bei der Gesamtzahl der Menschen, die positiv auf Covid-19 getestet wurden, steuert Italien auf die Marke von 100.000 zu.