Craig Moody aus dem britischen Blackburn hat sein Gewicht in weniger als einem Jahr halbiert.





Im Mai 2018 wiegt der heute 42-Jährige mächtige 210 Kilo.





Elf Monate später sind es nur noch 95 Kilo.





Zu Spitzenzeiten trägt Craig Kleidergröße 6XL und verdrückt täglich 8.000 Kalorien.





„Ich fühlte mich nie wirklich satt. Ich konnte große Mengen an Essen zu mir nehmen. Es war Binge-Essen.“ (Craig Moody)





Vor allem abends stopft er Chips, Schokolade und Junkfood in sich hinein.





Dazu trinkt er literweise Limonade und am Wochenende reichlich Alkohol.





In seinem Bürojob sitzt der Übergewichtige viel. Auch privat bewegt er sich kaum.





Freunde und Familie sind besorgt, er könne sich zu Tode fressen.





Doch dann wird Craig mit gesundheitlichen Problemen ins Krankenhaus eingeliefert.





Sein Gewicht belastet das Herz. Nachts setzt die Atmung aus. Die Organe sind aufgeschwemmt.





18 Tage verbringt Craig in der Klinik ­– und die verändern sein Leben.





Denn er bekommt mit, wie zwei ebenfalls stark übergewichtige Patienten sterben.





Eine Krankenschwester warnt ihn, dass auch seine Tage gezählt seien.





Sofort ändert der 42-Jährige seinen Lebensstil.





Diverse Fotos mit seinen Nichten dokumentieren den unglaublichen Gewichtsverlust.





Er nimmt täglich nur noch 1.500 Kalorien zu sich und trainiert sechs Mal pro Woche in seinem privaten Fitnessstudio.





Innerhalb eines Jahres verliert Craig 115 Kilo.





"Ich fühle mich wie eine neue Person. Ich habe eine komplett neue Garderobe und es ist für mich selbstverständlich, aktiv zu sein." (Craig Moody)





Statt Kleidergröße 58 trägt Craig nun Größe 38.





Doch noch ist er nicht am Ziel. Bis zu seinem Wunschgewicht von 89 fehlen ihm noch 6 Kilo.





Und die schafft er sicherlich auch noch.

