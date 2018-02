Es sind dramatische Aufnahmen. Ein Fischer hängt mit Muskelkrämpfen an der Seite seines brennenden Bootes. Der erschöpfte Mann schafft es ohne Rettungsweste nicht, sich im eiskalten Wasser selbst in Sicherheit zu bringen. Doch Rettung naht: Eine Frau fährt mit ihrem Kajak auf das brennende Fischerboot zu. Sie manövriert ihr Paddelboot in die Nähe des Notleidenden. Er wirft sich auf das Kajak und gemeinsam erreichen sie das Ufer. Die Aufnahmen entstehen in der Nähe der Stadt La Conner im US-Bundesstaat Washington im Nordwesten der USA.