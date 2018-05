Es sind schockierende Aufnahmen aus dem US-Bundesstaat New Jersey. Emily Weinman wird am Strand von zwei Polizisten brutal festgehalten. Mehrfach schlägt einer der Beamten der 20-Jährigen gegen den Kopf. Auslöser des Vorfalls ist laut Weinman eine Alkoholkontrolle. Nach einem bestandenen Atemtest, soll die junge Mutter sich geweigert haben, den Beamten ihren Namen zu nennen. Als sie stolpert, sollen die Beamten sich auf sie gestürzt haben. Twitter-Nutzerin "HewittLexy" filmt den Vorfall. Die Bilder verbreiten sich rasend schnell in den sozialen Medien. Auch Emily Weinman verbreitet die Aufnahmen auf Facebook. Die Polizei bezieht auf Facebook Stellung zu dem Video: Eine interne Ermittlung gegen die Beamten sei eingeleitet worden. Die Männer seien vorerst vom Streifen- in den Innendienst versetzt worden. Gegen Emily Weinman wird Anklage erhoben. Die Vorwürfe: Angriff auf Polizeibeamte, Anspucken von Polizeibeamten, ordnungswidriges Verhalten, Widerstand gegen die Verhaftung und Besitz von Alkohol unter Mindestalter. Polizeichef Regalbuto bezeichnet die Aufnahmen als "alarmierend", möchte den Vorfall jedoch erst nach einer abgeschlossenen Untersuchung beurteilen.