Atemberaubende Aufnahmen aus Brisbane in Australien. Ein Militärtransporter fliegt direkt auf die Skyline der Stadt zu. Paul Roussell filmt die Boeing C-17 Globemaster vom Dach eines Hochhauses. Das Flugzeug sinkt immer weiter – und fliegt mitten durch die Häuserschluchten. Das riskant anmutende Manöver ist Teil einer Flugshow der australischen Luftwaffe. Anlass ist das alljährlich stattfindende "Brisbane Festival". Der Militärtransporter ist nicht das einzige Flugzeug, das zu diesem Anlass durch die Stadt fliegt. Zum Abschluss des Festivals rast ein EA-18-Kampfjet an den Hochhäusern vorbei. In Brisbane gelten offenbar nur am Boden innerstädtische Höchstgeschwindigkeiten.