Was sich liebt, das neckt sich. Niemand setzt diese Weisheit schöner um, als Marietta Tyks. Die Frau aus dem US-Bundestat Indiana entdeckte einen Streich im Internet und testete ihn direkt am Ehemann. Der schaute sich bereitwillig an, was seine Frau ihm vorführen wollte. "Wenn ich die Zauberworte sage, erscheint die Münze in der Flasche", erklärt sie ihm den Trick.

"Echt?", fragt er neugierig. "Jetzt schau mal darein, die Münze ist in der Flasche", fordert Marietta ihren Mann auf. Sie postet das Video anschließend auf Facebook und sammelte schnell über 71 Millionen Abrufe. Viele User kommentierten die schöne Beziehung des Ehepaares. Denn besonders schön und auffällig ist: Am Ende können beide herzlich über den Streich lachen.