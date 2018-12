"Mission beendet": Diese Unterschrift begleitet das Bild von "Sully". Er ist der Hilfshund des verstorbenen US-Präsidenten George H. W. Bush. Das Foto verbreitet sich in den sozialen Netzwerken: Viele User feiern die besondere Beziehung zwischen Mensch und Hund. Seit Juni ist der Labrador Mitglied der Familie Bush, nachdem die ehemalige First Lady Barbara Bush starb. In seiner ersten Woche trifft der Vierbeiner nicht nur einen ehemaligen US-Präsidenten, sondern gleich drei. Sully gehorcht auf 32 Kommandos, denn er ist darauf spezialisiert, Veteranen zu helfen. Er kann sogar ans Telefon gehen. Das Tier ist benannt nach Chelsey B. Sullenberger. Der Pilot landete 2009 ein beschädigtes Flugzeug auf dem Hudson River - wie durch ein Wunder ohne Verletzte. Nun kehrt Sully zurück zu einer nationalen Klinik für Veteranen. Dort wird er in Zukunft weiteren Familien helfen können. Das schreibt George W. Bush, der Sohn des Verstorbenen, auf Instagram. Doch ein letzter trauriger Auftrag steht noch an: Sully begleitet sein Herrchen nach Washington, wo sich Familienmitglieder, Wegbegleiter und Bürger zwei Tage lang vom ehemaligen Präsidenten verabschieden können.