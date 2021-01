Sehen Sie im Video: Rettungssanitäter überrascht seinen Freund beim Impfen mit Verlobungsantrag.





Ein rührender Moment beim Impfen:





Pfleger Eric Vanderlee aus Canton im US-Bundesstaat South Dakota, hilft beim Impfen seiner Kollegen und weiterer Gesundheitsmitarbeiter gegen das Coronavirus.





Als sein Freund und Rettungssanitäter Robby Vargas-Cortes im schwarzen T-Shirt an der Reihe ist, bemerkt er etwas Komisches an seinem Partner.





Ein Verlobungsring klebt unter einem Pflaster an seinem Arm.





Robby Vargas-Cortes:

„Es war ein ziemlich verrücktes Jahr. Und es hat einfach nur Spaß gemacht, dich in meinem Leben zu haben. Also wollte ich nur wissen….“





Seine Kollegen, die den Antrag filmen, zeigen sich äußerst begeistert von der romantischen Aktion. (Schreie im Hintergrund! „Oh my god“/ man versteht kaum noch, was die beiden sagen)





Begleitet vom Applaus und den Jubel-Rufen seiner Kollegen sagt Vanderlee schließlich „Ja“.





Das Sandford Health Krankenhaus gratuliert den beiden und postet das Video des überraschenden Antrags im Netz.





Dort verbreitete sich die Impf-Verlobung rasant.





