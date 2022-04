Sehen Sie im Video: Abendroutine im Weltall – so machen sich Astronauten auf der ISS bettfertig.









Der saarländische Astronaut Matthias Maurer ist am 11. November 2021 auf der ISS gelandet. Während seiner Zeit im Weltraum wird der 52-Jährige an über 35 europäischen und weitaus mehr internationalen Experimenten mitwirken. Nun gewährt uns der Astronaut allerdings mal einen etwas anderen Einblick in die tägliche Routine auf der internationalen Raumstation. Oder -- genauer: Wie macht sich ein Astronaut eigentlich bettfertig? Der Ablauf ist ähnlich dem auf der Erde – abgesehen von den Herausforderungen, die die fehlende Erdanziehungskraft so mit sich bringen… Als erstes geht es ans Zähneputzen. Dabei muss der Astronaut versuchen, seinen Mund stets geschlossen zu halten, damit die Zahnpasta nicht herausschwebt. Maurer sagt außerdem, dass er im Weltraum viel weniger Zahnpasta benötige als auf der Erde. Der Grund: Die Zahnpasta schäume viel leichter. Das Duschen auf der ISS sieht dann allerdings doch etwas anders aus, als auf der Erde. Ein bisschen Seife und Wasser wird auf ein Tuch gegeben, dann noch ein wenig auf das Gesicht und schon gehts los… -- Dann ist Matthias Maurer auch schon fertig und macht sich auf zu seinem Bett. Die Kapsel, in der er schläft, ist groß genug für eine Person. Normalerweise wird in einem speziellen Schlafsack geschlafen. Diese verhindern, dass die Astronauten herumschweben, während sie schlafen.

