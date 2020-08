Sehen Sie im Video: Frau filmt Unwetter vor ihrem Haus – dann bekommt sie einen Riesenschreck.









Am Anfang sieht es aus, wie ein ganz normales Unwetter. Donna Tizzard filmte den Regen vor ihrem Fenster in Großbritannien am Mittwoch, südlich von Liverpool. Doch dann kann man deutlich sehen, wie zum Schrecken der Frau und Filmerin ein gewaltiger Blitz in einen Transformator einschlägt. Britische Meteorologen hatten eine Unwetterwarnung herausgegeben. Dort hieß es, dass im ganzen Land schwere Gewitter auftreten könnten. Zuvor hatte in Großbritannien eine starke Hitzewelle geherrscht.

