Sehen Sie im Video: Lost Places: Influencerin entdeckt verlassenes "Horror"-Aquarium – und gruselige Tier-Kadaver.









Dieses Aufnahmen erinnern an einen Horrorfilm. Ein mumifizierter Hai, zersetzte Überreste zweier Tintenfische und ein verwester Calmar – diese Bilder veröffentlichte die Youtuberin Juliette, alias Juj'Urbex auf ihrem gleichnamigen YouTube Kanal. Mit ihrem Drehpartner brach die Französin in ein verlassenes Aquarium ein. Besonders Spektakulär: Die verrottenden Überreste eines kleinen Riffhais in einer zerbrochenen Vitrine. Die Größe des Glaskastens lässt darauf schließen, dass der Hai bereits tot war, als er ursprünglich ausgestellt wurde. Der Körper wurde wahrscheinlich mit Chemikalien behandelt und in einer luftdichten Vitrine aufbewahrt, um ihn zu konservieren. Nachdem die Vitrine zerbrochen und der Hai freigelegt war, begann der Verwesungsprozess, was ihm ein zombieartiges Aussehen verleiht. Als das Aquarium beschädigt und anschließend evakuiert wurde, wurden alle lebenden Tiere in neue Aquarien umgesiedelt. Der Haikadaver war vielleicht weniger wichtig und wurde deshalb zurückgelassen, spekuliert Juj' Urbex in dem Video. Die Entdecker haben den genauen Standort des Aquariums nicht bekannt gegeben. Doch Juj' Urbex gab an, dass sich das Aquarium irgendwo in Spanien befindet und 2014 geschlossen wurde, nachdem eine 13 Meter hohe Welle das Gebäude beschädigt hatte.

