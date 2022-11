Sehen Sie im Video: Gleitschirmflieger entdeckt verunglückte Frau – und rettet ihr das Leben.









Miami, USA: Bei einem Rundflug entdeckt ein Motorschirmflieger eine Frau in Gefahr. Sofort setzt Cristiano Piquet zur Landung an und eilt der Verunglückten zu Hilfe. Die Fahrerin war zuvor aus ungeklärten Gründen mit ihrem Auto in den Kanal gestürzt. Mit der Hilfe eines herbeigerufenen Spaziergängers kann die Frau gerettet werden. Kurz darauf trafen auch von Cristiano alarmierte Einsatzkräfte ein.

