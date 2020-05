Sehen Sie im Video: Alligator Saturn ist im Alter von 84 Jahren gestorben.





Der Moskauer Zoo beklagt den Verlust von Alligator Saturn. Er starb am Freitag, wohl im Alter von 84 Jahren. Schon 1946 kam das Tier in die damalige Sowjetunion. Geschlüpft ist er wohl in den USA, kam dann nach Berlin kurz vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs. Der Zoo in Moskau gibt an, Saturn sei aus dem Berliner Zoo entkommen, von einem britischen Soldaten gefunden und dann russischen Soldaten übergeben worden. Diese Bilder zeigen Saturn im Jahr 2019. Das verstorbene Tier soll nun ausgestopft und im Moskauer Naturkundemuseum ausgestellt werden.