Sehen Sie im Video: Kapitänin veräppelten sexistischen Internet-Troll – das Video geht viral.





Kate McCue ist eine von derzeit nur sehr wenigen weiblichen Kapitänen auf Kreuzfahrtschiffen. Zur Zeit geht sie mit einem TikTok-Video viral. In dem Clip antwortet sie gekonnt auf einen frauenfeindlichen Hasskommentar. 2007 übernahm erstmals eine Frau die Brücke eines Kreuzfahrtschiffs. Kate McCue ist eine von derzeit nur sehr wenigen weiblichen Kapitänen auf Kreuzfahrtschiffen und sie war die erste Amerikanerin in dieser Position. Zur Zeit geht sie mit diesem TikTok Video viral… In dem Clip antwortet sie gekonnt auf einen geschmacklosen Hasskommentar: „Wie kannst du ein Kapitän sein? Du bist doch nur eine Frau“, schrieb ein User der Kapitänin – doch nicht ganz fehlerfrei. Statt "you're", "du bist", schrieb er im englischen "your", was so viel heißt wie "dein". McCue hatte die passende Antwort parat: „Wenn ich normalerweise meine Kommentare lese und sowas sehe, ignoriere ich es und mache einfach weiter.“ „Aber ich denke, es ist höchste Zeit das anzusprechen, denn wir haben 2020.“ „Und in der heutigen Zeit bin ich schockiert, dass jemand den Unterschied zwischen ´dein´ und ´du bist´ nicht kennt.“ „Ein kurzer Hinweis: ´you’re´ ist die Kurzform von 'du bist´, so wie ´du bist ein Sexist´.“ „´Dein´ ist besitzanzeigend. Etwas gehört zu dir, wie `deine Ignoranz´.“ „Aber keine Sorge, ich bin für dich da.“ „Falls du weitere Erklärungen benötigst, kannst du mich hier finden.“ „Auf meinem Kapitänsstuhl.“ In den sozialen Medien geht der Clip durch die Decke. Die User sind begeistert von der schlagfertigen Kapitänin.

