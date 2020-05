Sehen Sie im Video: Robo-Hund "Spot" soll helfen, die Abstandsregeln einzuhalten – auch beim Schafe hüten könnte er zum Einsatz kommen.





Er ist nur ein Prototyp - aber bald könnte dieser Vierbeiner häufiger zum Einsatz kommen: Ein Roboterhund, der auf den Namen "Spot" getauft wurde. Er ist die Kreation der US-Firma Boston Dynamics, die sich in diesem Fall mit den Entwicklern der neuseeländischen Softwareplattform für Roboter „Rocos" zusammengetan hat. Hintergedanke ist, dass diese Form von Maschine den Mangel an Menschen kompensieren soll. Zum Beispiel könnte der Roboterhund auch beim Hüten von Schafen in Neuseeland aushelfen. Der Vorteil ist, dass der Roboter von überall in der Welt aus gesteuert werden könnte. Getestet wird derzeit auch in Singapur. Dort läuft der etwas kopflos wirkende Hund durch einen öffentlichen Park und erinnert die Besucher über Lautsprecher daran, dass sie wegen der Corona-Pandemie doch bitte darauf achten sollten, immer genügend Abstand zu halten.