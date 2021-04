Sehen Sie im Video: Wie viele Leute sehen Sie auf diesem Bild? Optische Täuschung lässt Twitter-User verrückt werden.









Dieses Bild von Wanderer Patrick Deivernois sorgt für Verwirrung und Rätselraten auf Twitter und Reddit. Zu sehen sind vier Flaschen, aber der vierte Arm scheint zu fehlen. Oder doch nicht?









Wie viele Flaschen sehen Sie auf diesem Bild?





Richtig, vier.





Und vier Hände. Doch wo ist der vierte Arm?





Viele User brauchen einen Moment, um den Arm in der Camouflage-Jacke links zu erkennen.





Das Bild der optischen Täuschung geht auf Twitter viral, wo es bereits mehr als 45.000 Mal geteilt und über 220.000 Mal gelikt wurde.





Die Twitter-Userin @JenMsft postete das Bild, das sie in einem Reddit-Forum fand, auf Twitter – und rechnete nicht mit so vielen Reaktionen.





Der Mann auf dem Bild ist Patrick Deivernois. Der 23-jährige Universitätsabsolvent wanderte seit Juli 2020 auf dem Appalachian Trail – einer der längsten Wanderstrecken weltweit. Das Foto zeigt Deivernois und seine Freunde nach Abschluss der 3500 Kilometer langen Wanderstrecke. Die vier Freunde stoßen mit Whiskey auf ihren Erfolg an.

Der Appalachian Trail ist ein Fernwanderweg im Osten der USA, der sich durch 14 US-Bundesstaaten erstreckt, wie etwa Georgia, North Carolina, Tennessee, Virginia, West Virginia, Maryland, Pennsylvania, New Jersey, New York, Connecticut, Massachusetts, Vermont, New Hampshire und Maine. Neben dem Pacific Crest Trail an der Westküste der USA und dem Continental Divide Trail ist der Appalachian Trail einer der drei Triple-Crown-Wege. Wenn ein Wanderer im Laufe seines Lebens alle drei Wanderwege gegangen ist, erhält er die Auszeichnung "Triple-Crowner".

Patrick Deivernois sagt gegenüber dem stern: „Die Reise dauerte genau sieben Monate und war das Abenteuer meines Lebens, an das ich mich für immer erinnern werde.“

Mit diesem Foto wird die Reise nicht nur für Deivernois unvergesslich, sondern gibt Tausenden Twitter- und Reddit-Usern etwas zum Rätseln.





