Mit nur elf Jahren bekam Cecilia Adamou aus Großbritannien ein neues Herz. Es war das Herz eines 30 Jahre alten Mannes.





Sie geht davon aus, dass man ihren Herzschlag durch die Brust sehen kann, weil sie als Elfjährige das Herz eines Erwachsenen transplantiert bekam.





Die 22-Jährige ging mit diesem Video viral und redet auf ihrer Tiktok-Seite über Organtransplantationen.





Die Britin litt seit ihrer Geburt an einer schweren Herzerkrankung, so dass sie mit nur sechs Monaten ihren ersten Bypass bekam.





Nach einer fehlgeschlagenen Herzoperation und einer Herzinsuffizienz im Endstadium, kam sie auf die Liste für ein Spenderherz.





Heute teilt sie ihre Erfahrungen mit einem Spenderherz auf Tiktok.





„Das heißt, seit elf Jahren lebe ich mit dem Herzen eines anderen Menschen in meinem Körper. Wie verrückt ist das?! Ich bin so dankbar für das Geschenk meines Lebens.“





Zudem ruft sie immer wieder dazu auf sich Gedanken über die Organspende zu machen:

„Please take a second to talk to your family about your wishes to donate your organs.”





„Bitte nehmt euch einen Moment Zeit, um mit eurer Familie über euren Wunsch nach einer Organspende zu sprechen.“









Anders als in Deutschland, wo es den Organspendeausweis gibt, werden in England seit Mai 2020 alle Menschen als mögliche Organspender angesehen, es sei denn sie stimmen einer Organspende nicht zu – und halten diese Entscheidung im zentralen Organspende-Register fest. Falls diese Angaben fehlen, entscheiden die Angehörigen.





9.200 Menschen stehen in Deutschland auf der Warteliste für ein Spenderorgan laut der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA). 2020 gab es bundesweit nur 913 Organspenderinnen und Organspender. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich trotz der Corona-Pandemie an der Spendebereitschaft nichts getan.

