Sehen Sie im Video: Tochter überrascht ihren Vater mit Nierenspende.









Überraschung für John Ivanowski aus dem US-Bundesstaat Missouri.





Der 60-Jährige hat eine neue Niere bekommen. Er denkt, von einem anonymen Spender. Ein Video, das auf Tiktok viral gegangen ist, zeigt den Moment, in dem er realisiert, dass es seine Tochter Delayne war, die ihm ihre Niere spendete.





„Oh my god, are you kidding me?”

“It’s ok, it’s fine.”





Zwei Jahre zuvor wurde bei dem 60-jährigen Vater eine Nierenerkrankung festgestellt, die zu Nierenversagen führen kann. Er kommt auf die nationale Warteliste für Nierentransplantate. Doch die Aussicht ist fast hoffnungslos. Seine einzige Option: ein Lebendspender, also jemand, der eine für ihn passende Niere spenden kann.





Als sich Johns Zustand verschlechtert und er vier Mal pro Woche für mehrere Stunden zur Dialyse muss, fasst Delayne einen Entschluss. Die 25-jährige Krankenschwester durchläuft den monatelangen Prozess, um Nierenspenderin zu werden – im Geheimen. Und überrascht so ihren Vater.





Das Video des emotionalen Moments wurde auf Tiktok mehr als 4,5 Millionen Mal angesehen. Über GoFundMe versucht Delayne die Kosten von 6000 US-Dollar für ihre Nierenspende wieder reinzubekommen. Das Ziel hat sie mittlerweile bei weitem übertroffen.

