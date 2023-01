Whitney und Trent Newkirk haben genug vom Stadtleben. Das Paar aus dem US-Bundesstaat Wisconsin kauft in der Wüste Kaliforniens ein Stück Land und lebt nun autark in einer Jurte. Wie der Bau der Jurte ablief und wie ihr Leben in der Wüste aussieht, hält Whitney für ihre Follower fest.Bye-bye zum Großstadtleben.Ein Paar aus dem US-Bundesstaat Wisconsin beschließt, dem Stadtleben den Rücken zu kehren.Whitney und Trent Newkirk kaufen im März 2021 ein 2,3 Hektar großes Stück Land für 8.000 US-Dollar – mitten in der Wüste im Joshua Tree Nationalpark in Kalifornien.Das Paar kauft zudem eine maßgeschneiderte Jurte für 20.000 US-Dollar, baute sie selbst auf und investiert in einen 9500-Liter-Wassertank.Ihren Strom beziehen die beiden aus Sonnenkollektoren und haben ein Biogassystem für zu Hause, das Lebensmittel und sogar menschliche Ausscheidungen verwendet, um Gas zu erzeugen. Damit können sie mit ihrer Fritteuse oder ihrem Herd kochen.Der 26 Jahre alte Trent arbeitet von zu Hause aus als Maschinenbauingenieur. Und die 33-jährige Whitney dokumentiert ihr Leben in der Öko-Yurte für ihre Follower auf Instagram, Tiktok und Co.Magische Landschaften, aber weit und breit keine Menschenseele. Fühlt sich das Paar in der Wüste nicht einsam?"Ich vermisse die Zivilisation nicht. Ich liebe Menschen, aber ich mag keine großen Menschenmengen. Jetzt fühlen wir uns finanziell einfach so viel freier und näher an der Natur." Das sagt Whitney Newkirk gegenüber SWNS.Natürlich hat das Paar auch mit kleinen und großen Problemen rund um die Yurte zu kämpfen, aber einen Ausblick wie diesen gibt es in der Stadt eben nicht.Sehen Sie hier weitere Videos zu ungewöhnlichen Immobilien: