"Hallo, ich bin Audrey. Ich bin 94 Jahre alt. "Die Britin Audrey Prudence hat im Alter von 94 Jahren ihre allererste Pizza probiert. Die alte Lady hat italienisches Essen ihr Leben lang gemieden. Hier erzählt sie, warum. "Mein Ehemann Jack war ein einfacher Soldat während des Krieges. Er wollte nicht wirklich da sein, aber wie viele wollten das schon?" Als Teil der „Desert Rats“ gerät Audreys Mann Jack 1942 in Nordafrika in Kriegsgefangenschaft. Zunächst ist er zweieinhalb Jahre Gefangener in Nazideutschland, dann geht er in italienische Gefangenschaft über. "Die Italiener behandelten die Soldaten furchtbar. Sie bekamen kein Essen außer Selleriesuppe. Jeden Tag. Dünne Selleriesuppe mit einem Brötchen." Als er nach Ende des Krieges nach Hause kommt, leidet er an Mangelernährung. "Mein Mann hat furchtbar viel Gewicht verloren. Ich habe ihn danach kaum erkannt. “Die beiden schließen einen Pakt, niemals italienisches Essen zu probieren. Auch nachdem Jack vor zehn Jahren stirbt, hält sich Audrey an das Versprechen. Anfang des Jahres erleidet sie einen Schlaganfall. Als sie daraufhin im Krankenhaus mit ihrer Enkelin eine "Bucket List" anfertigt, stellt sich heraus: „Nein, ich habe noch kein italienisches Essen gegessen. Nie." Nach sieben Jahrzehnten Verzicht, ist Audrey nun bereit, das zu ändern. Für ihr erstes Mal wählt sie eine Pizza Hawaii mit Schinken- und Ananas-Belag. Ihr Urteil fällt wohlwollend aus – bis auf eine kleine Anmerkung. "Ich fand die Pizza sehr lecker. Noch leckerer wäre es gewesen, wenn sie ein bisschen wärmer gewesen wäre.“