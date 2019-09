Ray Woolley hat es geschafft, seinen eigenen Rekord mittlerweile bereits zum dritten mal zu brechen. Und auch wenn man es ihm wahrlich nicht ansieht, wurde Woolley erst kürzlich, nämlich am 28. August 96 Jahre alt. Der Brite lebt auf Zypern. Dort ist ihm auch der neue Rekord gelungen. Am Samstag absolvierte der 96-Jährigen vor der Küste Zyperns einen Tauchgang, der ihn über die Dauer von 48 Minuten bis in eine Tiefe von 42,4 Metern brachte. Unterstützt wurde er dabei von der örtlichen Gemeinde der Hafenstadt Larnaca, die an der Südküste der Insel liegt, sowie dem örtlichen Fremdenverkehrsamt. "Oh, einfach unglaublich. Ich tauche seit 59 Jahren und das war einer dieser Tauchgänge, an den man sich erinnert. Auch weil so viele Taucher mit dabei waren. Es ist einfach unglaublich." Geboren wurde der 96-jährige Ray Woolley in Port Sunlight im Nordwesten Englands. Im zweiten Weltkrieg war er Funker. Und im September soll ein Dokumentarfilm über diese Ausnahmeperson ins Kino kommen. Der Titel des Werks lautet "Life Begins at 90", übersetzt: Das Leben beginnt mit 90.