Sehen Sie im Video: "Komm schon, Kleine!" – US-Polizist rettet Baby vor dem Ersticken.





























Durch sein heldenhaftes Eingreifen hat ein Polizist am Montag ein Baby in Kansas City vor dem Ersticken gerettet. Der Beamte wendete bei dem einen Monat alten Kind eine Herzdruckmassage an. Der Säugling hatte sich mit dem RS-Virus infiziert. Das Virus löst vor allem bei Kleinkindern Atemwegserkrankungen aus.

