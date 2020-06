Genial: Künstler nutzt Gasröhren als "Effektgerät"

Dieser Sound wurde nicht mit einem Effektgerät verfremdet. Was zu hören ist, ist die Originalaufnahme eines Saxophons aus einer Gasröhre. Der Künstler Armin Küpper hat unweit seines Wohnorts im nordrheinwestfälischen Korschenbroich eine Entdeckung gemacht. Während eines Spaziergangs stieß er auf Teilstücke einer Gasleitung, manche bis zu 400 Meter lang. Durch Zufall bemerkte er die klanglichen Möglichkeiten und bespielte sie mit verschiedenen Saxophonen, oder auch einer Gitarre: Möglich gemacht hat die Röhrenkonzerte eine Verknüpfung von Umständen: Die Verlegearbeiten der Gasleitung während der Coronakrise. Denn normalerweise, so der Künstler, liege der Aufnahmeort in der Einflugschneise des Flughafens Düsseldorf. Aufnahmen wie diese wären während des normalen Flugbetriebs nicht möglich gewesen. Es handelt sich bei den Videos um eine Momentaufnahme, und genau das entspricht auch der Arbeitsweise des Künstlers Armin Küpper. Er nimmt vorgefundene Gegebenheiten und bearbeitet sie künstlerisch, in diesem Fall musikalisch. Inzwischen befinden sich die Rohre in der Erde und die Videos sind vorerst das, was von dem Soundexperiment bleibt. Küpper plant die Musik, die er nebenher mit einem professionellen Mikrofon aufgenommen hat, übrigens allesamt seine eigenen Improvisationen, noch einmal aufzubereiten und vielleicht gesondert zu veröffentlichen. Der Künstler Armin Küpper hat unweit seines Wohnorts eine Entdeckung gemacht. Während eines Spaziergangs stieß er auf Teilstücke einer Gasleitung und bespielte sie mit Saxophonen, oder auch einer Gitarre.