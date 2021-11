Sehen Sie im Video: Soldat im Einsatz – wo hat er sich auf diesem Bild versteckt?









Wie ein Chamäleon …

Irgendwo auf diesem Bild versteckt sich ein Soldat im Einsatz.

Auf den ersten Blick ist er kaum zu erkennen.

Wer ihn noch nicht gefunden hat, hier die Auflösung.

Sein Tarnanzug und eine gut ausgewählte Position lassen den Soldaten mit der Natur eins werden.

Der Soldat gehört zum "Special Reconnaissance Regiment“, einer speziellen Aufklärungseinheit der britischen Armee - ihre Hauptaufgabe ist die verdeckte Überwachung und Aufklärung.

Eine militärische Quelle sagt: "Die Soldaten müssen in der Lage sein, Missionen in jeder Umgebung durchzuführen - in der Wüste, auf dem Land, in den Bergen, in der Arktis und sogar in der Stadt. Das bedeutet oft, sich in Sichtweite zu verstecken."

