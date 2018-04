So ein wackelnder Milchzahn kann ganz schön nerven. Zum Glück weiß ein Vater in Thailand weiter. Er hat den Zahn seines Schützlings an eine Armbrust gebunden. Und dann durfte der Junge selber Hand anlegen, hat offensichtlich Spass gebracht. Nochmal den Mund ausspülen und die Welt ist wieder in Ordnung.