"Ich liebe meine Hände und finde sie cool, auch wenn ich niemandem den Mittelfinder zeigen kann."Alyssa Cleland wird mit Ektrodaktylie geboren – das heißt, von Geburt an fehlen ihr beide Mittelfinger.Die 23-jährige Texanerin wurde in der Ukraine geboren und im Alter von vier Jahren von ihren amerikanischen Eltern adoptiert.Aufgrund einer weiteren, seltenen Fehlbildung (Tibiale Hemimeli) wird ihr im Kindesalter ein Unterschenkel amputiert – in der Hoffnung, dass sie eine Prothese tragen und damit laufen könne. Der Plan geht auf. Die sehr seltene Fehlbildung kommt bei einem von einer Million Neugeborenen vor.Heute präsentiert Alyssa die Eigenheiten ihres Körpers selbstbewusst in den sozialen Netzwerken. Ihre TikTok-Videos werden millionenfach angeklickt.Wohl auch, weil sie ihren Alltag mit jeder Menge Humor und Selbstironie in Szene setzt."Wenn Gott dich zu einem aggressiven Fahrer macht, aber sicherstellt, dass du niemandem den Finger zeigen kannst."Trotz ihres offenen Umgangs mit dem Thema, will Alyssa ihre Besonderheiten nicht über ihr Leben bestimmen lassen. Außerdem setzt sie sich engagiert dafür ein, dann Menschen mit besonderen körperlichen Merkmalen nicht als "unnormal" oder "minderwertig" angesehen werden."Ich verstehe, dass vier Finger für euch nicht normal sind, aber das sind sie für mich und für viele andere Leute auch. Wenn ihr solche Kommentare schreibt, entfernt es uns noch weiter vom Rest der Gesellschaft, was wir nicht wollen. Wir sind menschliche Wesen, genau wie ihr. Und nur, weil wir etwas anders aussehen, sind wir keine geringeren Menschen.""Ich versuche, mich nicht über mein Bein zu definieren oder mich davon beeinflussen zu lassen. Ich tue alles, was ich immer tun wollte und es gibt so viele Dinge, die ich noch tun will und kann."