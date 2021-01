Sehen Sie im Video: TikTok-Star schenkt seinem Vater ein Haus – doch der hat eine ganz andere Überraschung parat.









Der TikTok-Star Jamie Nyland überrascht seinen Vater mit einer wahrlich herzergreifenden Geste. Der 24-Jährige hält die Szenen in einem kurzen Video fest.

Jamie überreicht seinem Vater die Haustürschlüssel seines eigenen Hauses und sagt zu ihm, dass er keinen Cent mehr für die Hypothek zahlen muss und endlich in den wohlverdienten Ruhestand gehen kann.

Zuerst will Vater Richard die Geschichte seines Sohnes nicht glauben, er denkt an einen Streich. Kein Wunder. Denn Jamie Nylands TikTok Kanal wurde genau dafür berühmt: Für die Pranks mit seinem Vater Richard.

Doch schließlich dämmert Papa Nyland, dass Jamie dieses Mal die Wahrheit sagt.

Mit rührenden Worten bedankt er sich bei seinem Sohn. „Du bist der beste Sohn der Welt.“

Aber wer glaubt, die rührenden Geschichte ist damit zu Ende, der irrt.

Im Gegenzug zu dem tollem Geschenk des Sohnes hat auch Richard eine große Überraschung parat.

Richard schenkt das Haus, was gerade von der Hypothek befreit wurde, seinem Sohn Jamie.

Jetzt ist Jamie sprachlos.

Die Fans wollen wissen, wie Jamie zu seinem Reichtum gekommen ist. In den Kommentaren schreibt er: "Ich habe 4 Jahre Vine-Videos, dann 10 Jahre Youtube gemacht. Es ist mein einziges Ziel. Ich bin so dankbar für alles."

