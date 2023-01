Sehen Sie im Video: Touristin crasht Heiratsantrag vor Wasserfall – und merkt es nicht.









Ein Heiratsantrag vor idyllischer Kulisse sollte eigentlich die Herzen erwärmen.

Der Freund von TikTokerin Jordan McGowan hatte sich für diesen ganz besonderen Moment einen malerischen Hintergrund ausgesucht: Einen beeindruckenden Wasserfall in Reykjavik in Island.

Doch der Ort zieht auch regelmäßig Touristen und Touristinnen an und eine von ihnen hatte keine Augen für das junge Liebesglück.

Als der jetzt Verlobte auf die Knie geht, steigt die Touristin einfach über sein Bein, um die Landschaft mit ihrem Smartphone festzuhalten.

Wegen der kuriosen Szene geht der Heiratsantrag auf TikTok jetzt viral.

Viele User beschweren sich über die rücksichtslose Touristin, manche halten die Szene auch für gestellt.

Eins steht fest, dank der kuriosen Störung geht dieser besondere Moment in die Social-Media-Geschichte ein. Und Jordan nahm die Situation gelassen und fand sie sogar "lustig".

Mehr