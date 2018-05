Die Ban-Gioc-Detian-Wasserfälle an der Grenze zwischen China und Vietnam. Nach starken Regenfällen scheint der Wasserfall geradezu überzulaufen. Auf einer Breite von ca. 300 Metern ergießen sich die Wassermassen über drei Stufen knapp 60 Meter in die Tiefe. So sieht der Wasserfall normalerweise aus. Und auch in diesem Zustand wird er gern von Touristen besucht. In der Extremvariante ist ein Besuch dann natürlich umso spektakulärer.