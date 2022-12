Sehen Sie im Video: Ohne zu zögern – US-Cop springt in Kanal und rettet Frau aus sinkendem Auto.









Officer Kwesi Johnson vom Cape Coral Police Department ist ein wahrer Held. Als eine Frau in Florida mitten in der Nacht mit ihrem Wagen in einen Kanal stürzt und das Auto voll Wasser läuft, zögert der Beamte nicht lange.

Der Polizist springt ins Wasser, schlägt das Seitenfenster des Autos ein und rettet die völlig verängstigte Frau aus ihrem sinkenden Auto. Ein hinzu geeilter Kollege filmt die Rettungsaktion mit seiner Bodycam. Untertitel: „Ist noch jemand anderes im Auto?" „Nein, da ist niemand anderes mehr." Der Frau hat den Zwischenfall ohne größeren Verletzungen überstanden: „Sind sie verletzt?" „Nein, nur verängstigt." Das Cape Coral Police Department postete die Heldentat auf ihrer Facebookseite. Dort wird Officer Kwesi Johnson für seinen heldenhaften Mut von den Usern gefeiert.

Mehr