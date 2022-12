Sehen Sie im Video: Unglaubliche Illusion – welche Farbe haben diese Fische?









Wir sehen viele bunte Fische - oder doch nicht? Kaum zu glauben, aber in Wahrheit haben alle hier abgebildeten Fische die selbe Farbe. Kann das sein? Verschwinden die Linien, wird deutlich, dass alle Fische die selbe Färbung haben. Unsere Augen spielen uns einen Streich. Für die falsche Wahrnehmung ist die sogenannte Munker-White-Illusion verantwortlich. Die Linien, die über den Fischen zu sehen sind, sind unterschiedlich gefärbt. Unser Gehirn verarbeitet diese Information und passt die Farbe der Fische ihrer Umgebung an. Umso näher wir an die Fische heran zoomen, desto schwächer wird der Farbunterschied. Es ist immer wieder beeindruckend, wie sehr uns unsere Wahrnehmung in die Irre führen kann.

