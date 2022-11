Sehen Sie im Video: Dieser Polizist heitert Passanten mit seinen Tanzeinlagen auf.









Das Leben ist zu kurz für schlechte Laune.

Das ist das Motto von Eric Hudson – Eric ist Polizist und regelt den Besucherverkehr der Cleveland-Klinik.

Mit seiner Art versprüht er pure Lebensfreude und gibt Pflegern und Besuchern der Klinik einen Teil davon ab.

Lässige Tanzmoves, High Fives oder Umarmungen – sein Motto: "Keep on spreading the love", zu deutsch: "verbreite die Liebe".

Ein Video, das ein Mitarbeiter der Klinik aufgenommen hat, beweist: Eric verbreitet einfach nur pure Freude.

Ein Mitarbeiter schreibt: "Als ich um viertel nach sechs meine Schicht begann, hat er schon getanzt" Eine andere schreibt: "Menschen wie er machen die Welt zu einem besseren Ort."

Mehr