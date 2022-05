Sehen Sie im Video: Junge Frau zeigt, wie die ihre Atemkanüle wechselt – "Ich könnte das nie und nimmer".









Alexandra Robinson aus dem englischen Rooksdown hat ein Video einer für sie alltäglichen Handlung gepostet. Mehr als 3,5 Millionen User haben das Video bereits auf TikTok angesehen. Der Grund: Robinson geht ganz offen mit ihrer Beeinträchtigung um, unter der sie seit ihrer Geburt leidet. In dem zweieinhalbminütigen Video zeigt die junge Frau, wie sie eine Atemkanüle in der künstlichen Öffnung ihrer Luftröhre wechselt. Alli hat verraten, dass sie eine Atemkanüle benutzt, seit sie fünf Wochen alt war. Alexandra, die von ihren Angehörigen Alli genannt wird, leidet am so genannten Pierre-Robin-Syndrom. "Das bedeutet," sagt Alli, „dass sich mein Unterkiefer nicht richtig gebildet hat, als ich im Bauch meiner Mutter war. Deshalb sind meine oberen Atemwege sehr klein, und als ich geboren wurde, lag mein Kiefer sehr weit hinten und ich konnte nicht richtig atmen." Als sie fünf Wochen alt war, wurde sie wegen Atemnot in die Notaufnahme gebracht und hat seitdem eine Trachealkanüle. In dem viralen Video ist zu sehen, wie Alli ihre Kanüle durch eine größere ersetzt. Der Anblick ist dabei nichts für empfindliche Menschen. Obwohl das Video nur zweieinhalb Minuten lang ist, erklärt sie, dass es tatsächlich eine Stunde und 10 Minuten gedauert hat, den Schlauch vollständig einzuführen. Die meisten Zuschauer bewundern Allis mutige Tat. Ein Nutzer kommentiert: "Ich könnte das nie und nimmer. Du bist so mutig. Ich habe schon beim Zuschauen geweint, ganz zu schweigen davon, dass ich es tun müsste." Ein anderer Tiktok-Nutzer schreibt: "Du bist eine absolute Legende. Bleib so wie du bist und leuchte auf Dinge, von denen viele Menschen nicht wissen, dass sie existieren." Eine Person schreibt: "Ich habe das Gefühl, dass ich die ganze Zeit den Atem angehalten habe. Bewunderung für dich." In einem folgenden Video erklärt sie, dass sie den Schlauch aufgrund einer so genannten Kohlendioxidtoxizität vergrößern musste. Dies bedeutet, dass sie mehr Kohlendioxid in ihrem Blutkreislauf hatte, was zu starken Kopfschmerzen führte.

