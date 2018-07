So stellt man sich einen klassischen Wolkenkratzer vor und so einen Wasserfall. Beides kombiniert? Eigentlich unmöglich. In der chinesischen Stadt Guiyang gibt es aber genau das: Einen Wasserfall, der einen Wolkenkratzer herabstürzt. Er entspringt in einer Höhe von 108 Metern an der Fassade des Liebian Buildings. Das Wasser soll recycelt sein. Aber es wird in die Höhe gepumpt. Dabei ist der Stromverbrauch enorm: Rund 100 Euro pro Stunde kostet das Spektakel. Pro Minute sind das knapp 1,60 Euro! Deshalb ist der Wasserfall nur zu bestimmten Anlässen in Betrieb. Und dann auch nur immer zwischen 10 und 20 Minuten lang. Schön anzusehen ist es zwar, aber Kritiker bemängeln, den Strom solle man besser anderweitig nutzen.