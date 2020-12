Das Nikolauspostamt im saarländischen St. Nikolaus ist eröffnet worden. Dieses Jahr in einer neuen Hütte, in die nur zwei Besucher auf einmal dürfen. Das ehrenamtliche Helfer-Team hat bereits rund 15.000 Briefe beantwortet - mehr als sonst zu diesem Zeitpunkt. Das Topthema in den Briefen von Kindern aus aller Welt: Corona. O-TON Peter Gerecke, Vorsitzender des Festausschusses St. Nikolaus des Nikolauspostamtes Also es gibt kaum einen Kinderbrief, in dem Corona nicht enthalten ist. Und einer der größten Wünsche ist, dass Corona verschwindet und wieder eine normale Zeit ist und wir wenigstens normal mit der Familie Weihnachten feiern können. O-TON Nikolaus Viele Kinder wünschen sich dass die Eltern gesund bleiben, die Großeltern, die Geschwister - und auch der Nikolaus soll gesund bleiben durch Corona dieses Jahr. Seit mehr als 50 Jahren schreiben Kinder an den Nikolaus in dem kleinen Ort in der Gemeinde Großrosseln nahe der französischen Grenze. Die Antwortschreiben aus St. Nikolaus werden bis zum 24. Dezember verschickt. In Deutschland gibt es sieben Weihnachtspostfilialen, an die Kinder ihre Briefe an den Weihnachtsmann, das Christkind oder den Nikolaus schicken können.