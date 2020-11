Sehen Sie im Video: Angestellte wird von ihrem Chef entlassen, weil sie homosexuell ist – jetzt hat sie seinen Posten.





Charmaine McGuffey arbeitete mehr als drei Jahrzehnte im Sheriff-Büro von Hamilton County, im US-Bundesstaat Ohio. 2013 wurde ihr das Gefängnis unterstellt. Doch vier Jahre später verlor sie ihren Job. Der Grund laut McGuffey: sie habe Bedenken gegen die Anwendung von Gewalt in der Abteilung geäußert und sie habe sich offen zu ihrer Homosexualität bekannt.

Doch McGuffey ließ die Kündigung nicht auf sich sitzen. Was sie machte? Sie trat bei der nächsten Wahl des Sheriffs in ihrem Bezirk gegen den amtierenden republikanischen Amtsinhaber an.

„Ich gehörte nie dazu. Ich war nie einfach eine Frau, die in der Strafverfolgung arbeitet, ich war eine lesbische Frau. Das machte mich zur Zielscheibe…“

Ihre Kampagne traf den Nerv ihrer Gemeinde. Sie gewann mit 52% der Stimmen.

Charmaine McGuffey ist die erste Frau, die in Hamilton County überhaupt zum Sheriff ernannt wurde.

Neben ihrer Kandidatur für das Sheriff-Amt klagte sie vor einem Gericht gegen die Kündigung. Diese Klage ist weiterhin anhängig und soll am 7. Dezember verhandelt werden.

