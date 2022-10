Sehen Sie im Video: Spektakuläre Aufnahmen – Soldaten fliegen im Jet Suit durch den Hafen von New York.









Fliegende Soldaten vor der Skyline von New York City.





Dieses Video des Unternehmens Gravity Industries zeigt zwei Testpiloten, die von einer Plattform vor dem britischen Flugzeugträger “HMS Queen Elizabeth” starten.





Einer der Männer, der einen sogenannten Jet Suit trägt, ist der leitende Entwickler Alex Wilson.





Nach einem kurzen Rundflug vor der beeindruckenden Kulisse schweben die Männer zur Plattform zurück.





Die Anzüge erreichen eine Geschwindigkeit von mehr als 130 km/h und können rund 10 Minuten in der Luft bleiben.





Das Unternehmen arbeitete für Testflüge bereits zuvor mit der britischen Marine zusammen, die die innovative Technik für Angriffsteams testet.





Der britische Flugzeugträger “HMS Queen Elizabeth” war Ende September 2022 anlässlich der Verteidigungskonferenz AFF nach New York gekommen.

Mehr