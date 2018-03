Diese Szenen stammen leider aus keinem Actionfilm. In einer Parkanlage für mobile Häuser im kalifornischen Cypress ist ein Sauerstofftank explodiert. Die Rauchschwaden verteilten sich schnell über dem ganzen Wohngebiet. Zuvor hatte das Haus jedoch schon eine Weile gebrannt. Nach gescheiterten Löschversuchen alarmierten die Bewohner die Polizei. Nur der Besitzer wollte nicht aufgeben und hielt sich mit aller Kraft an seinem Haus fest. Knapp vor der Explosion schafften es die Beamten, den Mann aus der Gefahrenzone zu bringen. Ein weiterer Mann kam mit Brandwunden ins Krankenhaus. Die Feuerwehrleute bekamen den Brand schnell in den Griff.