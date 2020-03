Zehn kleine Haibabys haben das Licht der Welt erblickt. Die 30 cm kleinen Minihaie sind fröhlich wie Fische im Wasser und werden derzeit in einem eigenen Becken aufgezogen. Sie werden voraussichtlich im Sommer, wenn sie groß genug sind, umgesetzt, damit die Besucher die kleinen Babyhaie wachsen sehen können.

Chef-Aquarist Martin Hansel sagt: "So das wäre jetzt einer von den Kleinen, die jetzt fast ein Monat alt sind. Ein kleines Männchen. Der Bauch ist gut gefüllt. Es wehrt sich natürlich, deswegen lassen wir ihn nicht zu lange draußen. Dieses Rausholen ist nichts, was wir ständig machen,aber ab und zu mal, um einen genaueren Check zu haben, die Unterseite zu sehen, um wirklich den Bauch anzugucken. Weil bei zehn Stück ist das ein bisschen schwierig, zu sehen ob alle ausreichend fressen. Von oben sieht man das so einigermaßen und die Tiere sind noch junge."

Haibabys sind nach der Geburt direkt selbstständig und auf sich selbst gestellt - und landen so in einem wahren Haifischbecken.